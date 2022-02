Lombardia: Porro (Assarredo), nostri prodotti unici, per questo organizziamo incontri contro contraffazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assarredo di FederlegnoArredo, insieme a Indicam (Associazione Italiana per la proprietà intellettuale) e con la partecipazione di Euipo - European Union Intellectual Property Office, si è posto l'obiettivo di difendere la competitività delle imprese italiane nel campo del design grazie ad un evento online sul tema. “Design e proprietà intellettuale cosa tutelare e quali strategie” è il titolo dell’incontro durante il quale è stato presentato un percorso formativo gratuito rivolto alle aziende associate a FederlegnoArredo sul tema della proprietà intellettuale, con l’obiettivo di fornire strumenti utili per proteggere i propri asset e crescere nei mercati internazionali dove, sempre più spesso, la contraffazione e, quelli che potremmo chiamare veri e propri furti d’identità aziendale, sono purtroppo frequenti. “Il nostro scopo - spiega Maria Porro, presidente di Assarredo - è mettere al corrente i nostri associati degli strumenti e dei contributi di cui possono disporre, per investire nelle forme di protezione e tutela, prendendo coscienza dei rischi che il mercato internazionale nasconde e facendo luce sulle novità, sia normative che strategiche, che riguardano la tutela della proprietà intellettuale e la difesa dalla contraffazione". "Il valore della filiera che noi rappresentiamo - dice Porro - sta proprio nell’unicità di ogni nostro prodotto, frutto di anni di ricerca, sperimentazione, ingegno e investimenti su materiali, forme, brevetti e tecnologie. Abbiamo il dovere come Assarredo di aiutare le imprese, piccole, medie e grandi ad affrontare con consapevolezza il problema. Proteggersi non è facile, e orientarsi in un mercato globale in cui ogni Paese ha la propria normativa, è complesso e oneroso. In questo scenario è indispensabile individuare la strada migliore: l’evento che abbiamo organizzato ha proprio questa finalità. Già programmati per le prossime settimane diversi focus che affronteranno tematiche specifiche dei singoli Paesi. “Indicam e Assarredo stanno condividendo un percorso comune con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dell’importanza di una tutela strategica e strutturata della proprietà intellettuale nel settore produttivo dell’arredo, – afferma Mario Peserico, presidente di Indicam–. La proprietà intellettuale è un asset fondamentale per le aziende e un elemento strategico delle economie più avanzate e purtroppo, troppo spesso, viene identificata come un costo sul quale non conviene investire, con il conseguente rischio di esporre l’inestimabile capitale di idee, know-how, estro e creatività che contraddistinguono le nostre imprese, alle attività criminali dei contraffattori. Non dimentichiamo che il giro d’affari della contraffazione in Italia è di poco meno di 12 miliardi e mezzo di euro, con un danno alle imprese di 935 milioni e all’erario di oltre 10 miliardi”. (Com)