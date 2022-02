Ucraina: Re Rebaudengo, rischio non è solo pagare moltissimo energia, ma non averla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qui il rischio non è solo pagare moltissimo l'energia elettrica, il gas e il riscaldamento, ma è anche non averlo: noi importiamo quasi il 45 per cento di gas dalla Russia e in questa drammatica situazione, che ci riporta alla Seconda Guerra Mondiale, tutto potrebbe ancora succedere". Lo ha detto il presidente di Energia Futura Agostino Re Rebaudengo a margine della conferenza stampa al Palazzo delle stelline di Milano per chiedere al governo di autorizzare entro giugno la realizzazione di nuovi impianti di energie rinnovabili per 60 Gigawatt, rispondendo a chi gli ha chiesto se l'emergenza in corso darà un impulso a favore delle rinnovabili. (Rem)