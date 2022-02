Scuola: Pantuso (Uil Lazio), situazione già al collasso per le nuove iscrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A distanza di poche settimane dal termine delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico è emerso l’inesorabile problema di overbooking in diversi Istituti superiori della Capitale, che sono stati costretti a rifiutare centinaia di ragazzi per mancanza di aule". Lo afferma in una nota Saverio Pantuso, segretario generale della Uil Scuola Lazio. "Il caso più eclatante è quello del liceo scientifico Nomentano di Roma, che ha respinto 210 iscrizioni pari a circa 7 classi del primo anno, fenomeno che va avanti da tempo perché è l’unico liceo ad avere l’indirizzo scientifico nella zona della Bufalotta, nella periferia della Capitale in costante aumento demografico. Ma iscrizioni off limits si sono verificate, sempre nella zona del Nomentano, anche in altri Istituti quali il Giordano Bruno per l’indirizzo Scienze umane e il Pacinotti-Archimede per l’indirizzo Sportivo, che lasciano fuori circa 50 ragazzi. Situazione simile anche al liceo scientifico Cannizzaro in zona Eur, che ha dovuto respingere 103 richieste di iscrizioni. E poi al liceo scientifico Democrito di Casal Palocco, che ha dovuto dirottare circa 90 studenti in altri Istituti superiori dell’Eur. Mentre il Newton, nella centrale via Manzoni, non ha potuto accogliere 130 alunni. E’ un elenco poco lusinghiero quello stilato dalla Uil scuola Lazio, che evidenzia criticità in tutta Roma e nella sua provincia". (segue) (Com)