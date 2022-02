Scuola: Pantuso (Uil Lazio), situazione già al collasso per le nuove iscrizioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Di fronte a 171 scuole sovradimensionate, di cui 140 solo a Roma e in prevalenza in contesti periferici, come appunto il liceo Nomentano (con popolazione scolastica pari a 1787 alunni) e l’Amaldi a Tor Bella Monaca con ben 2060 alunni, era prevedibile che si verificassero problemi connessi all’accoglienza di alunni per mancanza di spazi idonei, ma anche relativi alla sicurezza oltre che sostanziali pregiudizi alla qualità dell’offerta formativa. Tutto accade a spese del fondamentale diritto all’istruzione degli alunni e delle scelte delle rispettive famiglie costrette a cercare altri Istituti che però risultano di mero ripiego oltre che distanti dalla propria residenza e quindi difficilmente raggiungibili”. (segue) (Com)