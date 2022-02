Scuola: Pantuso (Uil Lazio), situazione già al collasso per le nuove iscrizioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A ciò si aggiunga che già prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, molteplici scuole hanno chiesto ai competenti enti locali di individuare spazi aggiuntivi non utilizzati in edifici limitrofi per accogliere gli alunni nel rispetto delle norme di sicurezza o, in alternativa, realizzare all’interno delle aree perimetrali scolastiche delle tensostrutture o prefabbricati dove far confluire classi in esubero. Nessun riscontro, tuttavia, ha avuto luogo da parte degli enti coinvolti, trincerati in prevalenza dietro la mancanza di fondi pubblici da destinare ad importanti interventi di edilizia scolastica", continua il segretario generale di Uil Scuola Lazio. (segue) (Com)