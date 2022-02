Ambiente: da indagine ClimaMi precipitazioni estreme e periodi siccità sempre più frequenti a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aumento continuo e sempre più rapido delle temperature medie, minime e massime a partire a partire dagli anni '80 del secolo scorso e fenomeni di precipitazioni estreme che nell'ultimo ventennio si sono fatti sempre più frequenti, alternandosi a periodi siccitosi diventati più lunghi. È il quadro del clima del territorio milanese che emerge da ClimaMi - Climatologia per le attività professionali e l'adattamento ai cambiamenti climatici urbani nel milanese promosso da Fondazione OMD - Osservatorio Meteorologico Milano Duomo in collaborazione con Fondazione Lombardia per l'Ambiente, Fondazione Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano e Fondazione Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Milano, e cofinanziato da Fondazione Cariplo. Un progetto appena concluso che da gennaio 2019 a oggi ha portato alla realizzazione di strumenti destinati ai professionisti dell'energia, dell'urbanistica, delle costruzioni e della salute pubblica con l'obiettivo di aiutarli a progettare città più sostenibili. L'ultimo in ordine di tempo è il Catalogo delle Precipitazioni, che fotografa la caratterizzazione spaziale e temporale delle precipitazioni nell'ultimo decennio in un'area che va dai confini nord della provincia di Monza e Brianza a sud del comune di Pavia, sino al fiume Po; dai confini occidentali della Città Metropolitana di Milano e del Vigevanese fino a quelli orientali della stessa Città Metropolitana e del Lodigiano. (segue) (Com)