Ambiente: da indagine ClimaMi precipitazioni estreme e periodi siccità sempre più frequenti a Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati, raccolti attraverso 18 stazioni meteorologiche della Fondazione OMD, 16 della rete MM spa e 12 di quella di ARPA Lombardia, sono suddivisi in 26 indicatori, tra i quali cumulati annui mensili e stagionali, eventi estremi, massimi di precipitazione e numero di giorni di pioggia (in cui cioè si è avuto almeno 1 mm di precipitazione). Dalla loro analisi emerge per esempio come nel capoluogo lombardo piova sempre meno spesso ma con più intensità: secondo le rilevazioni della stazione meteorologica di Milano Centro (situata presso la sede centrale dell'Università degli Studi di Milano e di cui si hanno a disposizione lunghe serie temporali di dati) si perde circa un giorno di pioggia ogni 4 anni, mentre la quantità media di pioggia caduta in un'ora aumenta di 1 mm ogni 6 anni. L'intervallo medio tra due episodi di pioggia è raddoppiato, ma lo è anche la durata media dei fenomeni di precipitazione: quando piove, piove più a lungo. Il cumulato medio annuale di precipitazione non ha subito cambiamenti significativi, ma si sono avuti spostamenti a livello stagionale, con forti riduzioni di piogge cadute nei mesi di ottobre e dicembre e un aumento notevole a maggio e novembre. I fenomeni che vedono piogge molto intense nell'arco di breve tempo sono frequenti anche nel resto del territorio considerato dal Catalogo, ma con differenze importanti tra un'area e l'altra e una frequenza significativamente più alta nella zona settentrionale. Negli ultimi dieci anni, infatti, episodi di 5 mm di pioggia caduti in 10 minuti si sono verificati 10 volte nella zona di Milano sud e 26 a Milano nord, 6 volte a Pavia e ben 33 a Vimercate (Monza Brianza). Cumulati di 15 mm nell'arco di 30 minuti si sono avuti 2 volte a Milano sud e 6 a Milano nord, 1 a Pavia e 8 a Vimercate. (segue) (Com)