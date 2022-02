Ambiente: da indagine ClimaMi precipitazioni estreme e periodi siccità sempre più frequenti a Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ClimaMi, il Catalogo delle Precipitazioni aggiunge quindi un altro tassello allo studio approfondito dei fenomeni meteorologici e della loro evoluzione nel bacino aerologico milanese, dove diventa sempre più importante l'adattamento al cambiamento climatico e ai suoi effetti più negativi. L'aumento di fenomeni estremi non riguarda infatti solo le precipitazioni: anche la crescita continua e sempre più veloce delle temperature è una tendenza evidente. Per quanto riguarda la temperatura media annuale, a Milano centro il suo valore era pari a 13.2 °C per il CLINO – il periodo di riferimento - 1901-1930; cresciuto ma rimasto abbastanza stabile nei decenni successivi (13.6 °C nel trentennio 1931-1960, 13.7 °C nel 1961-1990), è diventato 14.9 °C nel periodo 1991-2020. La temperatura massima assoluta di riferimento è invece passata dai 38.3 °C del trentennio di inizio secolo ai 39.8 °C di quello più recente, ma è soprattutto nei valori minimi che l'aumento è rapido ed evidente: rimasta pressoché stabile nella prima metà del 1900 (-14.1 C nel 1901-1930, -14.2 °C al trentennio successivo), la temperatura minima assoluta di riferimento è diventata -9.4 °C nel trentennio 1961-1990 e -7.7 °C nel periodo 1991-2020. Una variazione che significa anche una diminuzione dei giorni di gelo (giornate con temperatura minima inferiore a 0 °C) nella stagione invernale e in estate un aumento delle notti tropicali, cioè con temperatura minima superiore ai 20 gradi centigradi. (Com)