Russia: vietato atterraggio e attraversamento spazio aereo a compagnie britanniche

22 luglio 2021

- Alle compagnie aeree britanniche è stato vietato di atterrare negli aeroporti in Russia come anche di sorvolare lo spazio aereo del Paese. Lo ha fatto sapere il regolatore dell'aviazione civile russa Rosaviatsia, come risposta alle "decisioni ostili delle autorità dell'aviazione del Regno Unito", dopo l'invasione delle truppe Russe in Ucraina. Ieri infatti, il Regno Unito ha vietato alla compagnia aerea di bandiera russa Aeroflot di atterrare nei suoi aeroporti, come parte del nuovo pacchetto di sanzioni contro l'invasione russa dell'Ucraina. Il ministro della Difesa britannico Ben Wallace ha commentato la misura annunciata da Mosca ritenendo che "questa sia la loro ritorsione per il fatto che ieri abbiamo vietato all'Aeroflot nel Regno Unito". La compagnia aerea britannica British Airways ha intanto fatto sapere che è in corso la notifica ai clienti sui servizi cancellati e l'offerta di rimborsi completi. "Ci scusiamo per l'inconveniente, ma questa è chiaramente una questione al di fuori del nostro controllo", si legge nella dichiarazione di British Airways, che opera normalmente tre voli alla settimana tra Londra e Mosca. (Rel)