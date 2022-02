Ucraina: Marin (CI), in questo momento bisogna essere uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella della Russia è "un’invasione, contro il diritto internazionale, ad un Paese sovrano. Siamo per una condanna ferma, senza se e senza ma. Siamo con lei, presidente Draghi, qualunque decisione il suo governo prenderà. Noi difendiamo l’Italia. In questo momento, bisogna essere assolutamente uniti". Lo ha evidenziato il capogruppo di Coraggio Italia alla Camera, Marco Marin, nel suo intervento in Aula a Montecitorio al termine dell’informativa urgente del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sul conflitto tra Russia e Ucraina. (Rin)