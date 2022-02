Imprese: Cy4gate si è aggiudicata una serie di contratti con primari clienti governativi e big corporation per 700 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cy4gate comunica che fornirà sistemi e servizi di Cyber Security ad alta tecnologia ad importanti clienti Corporate e Istituzionali nazionali per un valore di circa 700 mila euro. Trattasi di importanti contratti con primari end user governativi e aziende che includono la delivery di prodotti proprietari basati sul modern Siem dell’azienda denominato “Rta”, con delle evoluzioni customizzate e in grado di soddisfare nuovi importanti requisiti per individuare e intercettare le più recenti ed evolute minacce cibernetiche che – come noto – sono capaci di effetti anche dirompenti all’interno di una rete aziendale o istituzionale, pregiudicandone la piena operatività. Sono soluzioni che implementano tecnologie d’avanguardia e che fanno leva su un sofisticato mix algoritmi di artificial intelligence, machine e deep learning, cognitive computing considerati allo stato dell’arte (la cosiddetta “Composite Artificial Intelligence”). A completare i pacchetti di fornitura sono, altresì, inclusi nei menzionati contratti una serie di cyber servizi a valore aggiunto quali penetration testing, vulnerability assessment e re-design delle architetture IT per renderle cyber resilienti. Emanuele Galtieri, Ad e general manager di Cy4gate ha sottolineato che "l'’anno 2022 ci vede già impegnati in intense attività di business development tanto sul mercato italiano che in contesti internazionali. La nuova struttura organizzativa in vigore dall’inizio dell’anno ha visto rafforzare il presidio vendite con due dipartimenti dedicati, uno per le vendite sul territorio nazionale ed uno per le iniziative estere. I contratti acquisiti in queste prime settimane testimoniano la robustezza del modello di business di Cy4Gate, in grado di mantenere gli impegni già dichiarati per il triennio 2021-2023 alla luce di una strategia di prodotto che ci viene validata e confermata dai mercati e dai clienti in costante crescita”, ha concluso.(Com)