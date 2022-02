Ucraina: Parlamento di Kiev invia appello a Stati dell'Onu e chiede seduta straordinaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le vite di oltre 40 milioni di abitanti dell'Ucraina che vivevano pacificamente nella loro terra sono in pericolo, 600 mila chilometri quadrati del continente europeo, guidati dai principi di democrazia, diritti umani e pace, possono essere distrutti", si legge ancora nel messaggio che precisa che "né l'Ucraina né la Nato rappresentano una minaccia per la pace in Europa". Il Parlamento ucraino sottolinea poi che la Russia ha un aperto obiettivo, ovvero la distruzione dello Stato dell'Ucraina, ma anche un obiettivo più ampio, ovvero "fermare lo sviluppo democratico dell'intero continente europeo, sconvolgere l'ordine legale internazionale. La Federazione Russa è una minaccia alla libertà e alla democrazia in tutto il mondo. E quella minaccia è universale. Pertanto, la risposta alle sue azioni deve essere universale". Alla luce di ciò il Parlamento ucraino, secondo la nota, chiede la convocazione dell'Assemblea generale Onu e l'adozione da parte degli Stati di tutte le misure possibili per fermare l'aggressione. (segue) (Res)