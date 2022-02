Ucraina: Alternativa a Letta, non è nuovo 11 settembre, seguire stessa strada è follia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, "interviene nell'aula della Camera disegnando inesistenti analogie tra l'attacco russo all'Ucraina e l'attentato terroristico dell'11 settembre del 2011 paventando e persino auspicando reazioni scomposte nei confronti della Russia. Non siamo davanti al nuovo 11 settembre e non si può immaginare di fornire alla crisi ucraina la medesima risposta". Lo affermano, in una nota, i parlamentari di Alternativa che aggiungono: "Anche solo ipotizzare una replica della fallimentare campagna in Afghanistan nei confronti della Russia è follia. Non è quella la strada da seguire e la storia ce lo ha insegnato. Evidentemente Letta e chi come lui blatera soluzioni di questo tipo non ha imparato nulla dalla storia. Se Putin ha innescato una nuova fase pericolosa della guerra ucraina, in corso dal 2014, non dovrà essere un Letta a farci trascendere verso una guerra totale". (Rin)