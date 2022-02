Imprese: Spagna, Sacyr annuncia obiettivo di ridurre debito di 200 milioni di euro nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di costruzioni spagnola Sacyr prevede di ridurre quest'anno il suo debito di 200 milioni di euro, in linea con il suo impegno di ridurlo a zero entro il 2025. Questo obiettivo è stato annunciato dal presidente ed amministratore delegato (Ad) di Sacyr, Manuel Manrique, durante la sua partecipazione a una conferenza con gli analisti del settore in occasione dei risultati annuali. Nel 2021, l'azienda è riuscita a diminuire il suo debito di 155 milioni di euro, pari al 19 per cento in più rispetto al 2020. Il debito netto di Sacyr ammonta attualmente a 681 milioni di euro. A parte lo scenario aperto dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e l'incertezza che comporta, Manrique ha assicurato che quest'anno l'azienda sarà in grado di superare la soglia di un miliardo di euro di utile operativo lordo (Ebitda). (Spm)