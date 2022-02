Ucraina: chiesta esclusione Russia da Eurovision, l'organizzazione rimane contraria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le conseguenze della guerra in Ucraina arrivano fino all'Eurovision di Torino. L'emittente televisiva statale del paese giallo-blu ha chiesto l'esclusione della Russia dalla kermesse canora. Ma dagli organizzatori è arrivato un secco no: "L'Eurovision Song Contest è un evento culturale non politico che unisce i paesi e celebra le differenze attraverso la musica. I membri dell'Ebu sia in Russia che in Ucraina si sono impegnati a partecipare all'evento di quest'anno a Torino e intendiamo accogliere e far partecipare artisti di entrambi i paesi a maggio. Naturalmente, continuiamo a seguire da vicino gli sviluppi", hanno concluso dall'organizzazione dell'evento. (Rpi)