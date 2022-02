© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega Italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) è un pezzo di storia del nostro Paese il cui lavoro in questi 100 anni è patrimonio che dobbiamo difendere, valorizzare e rilanciare in vista anche degli anni che verranno. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo alla Celebrazione ufficiale del centenario della Lilt. (Rin)