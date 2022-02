Ucraina: Le Maire, ho dato indicazione di recensire beni in Francia dei russi sanzionati per sequestrarli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri francese, Bruno Le Maire, ha annunciato di aver chiesto alla Direzione generale delle finanze pubbliche di recensire i beni in Francia delle personalità russe colpite da sanzioni per sequestrarli. Le sanzioni decise dopo l'attacco russo all'Ucraina vanno a "colpire il sistema finanziario" di Mosca per tagliarlo fuori "dal resto del mondo", ha detto Le Maire. Il ministro ha poi sottolineato che tra i settori più colpiti ci sono quelli dell'aeronautico e delle tecnologie sensibili.(Frp)