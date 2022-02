Ucraina: Perego (FI), unità Occidente si esprima con sanzioni ampie e severe a Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assedio in corso a Kiev ed i bombardamenti verso cui è sottoposta danno l'immagine della catastrofe in corso in Ucraina. L'unità dell'Occidente si deve esprimere con un pacchetto di sanzioni talmente ampie e severe da far desistere la Russia, (così come va responsabilizzata la Bielorussia, sua alleata), da questa invasione il cui obiettivo ormai palese è di far cadere l'attuale governo ucraino ed assoggettare il Paese alla sfera di influenza russa, secondo un modello storico che credevamo non avrebbe più avuto asilo nel nostro Continente. Ci uniamo alle parole del Presidente Draghi, di riconoscenza verso il personale diplomatico italiano a Kiev, le Forze armate impiegate in ambito Nato e la necessità di rivedere un piano nazionale di diversificazione energetica". Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia, Matteo Perego, al termine dell'informativa urgente del presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, sul conflitto Russia-Ucraina. (Com)