Trasporti: Lupo (M5s), sugli incentivi ai vettori aerei urge disciplina più stringente

21 luglio 2021

- “A riprova che in 4 anni a forza di insistere finalmente qualcosa si muove dai Ministeri, in seguito all’inserimento nel Documento Strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci di uno specifico punto dedicato a 'regolare la concorrenza che produce comportamenti opportunistici da parte di alcuni vettori aerei low cost', credo che siano ormai più che maturi i tempi per introdurre una disciplina più puntuale e stringente sugli incentivi riconosciuti ai vettori aerei". Lo sottolinea la senatrice M5s Giulia Lupo, ricordando di aver proposto in commissione al Senato, "ancora una volta, di declinare in maniera più specifica l’intento di regolare la concorrenza, con particolare riferimento alla necessaria trasparenza rispetto agli incentivi riconosciuti e soprattutto al loro ammontare. Ma la viceministra Bellanova ha dato parere contrario, e con essa si è espressa non a favore la Lega e nessun segnale è arrivato da Fd'I. Già nel dl fiscale avevo presentato un emendamento che chiedeva ai gestori aeroportuali di pubblicare sul proprio sito web la durata complessiva e la tipologia di ciascuna incentivazione, con particolare riferimento agli accordi di promozione territoriale e di co–marketing e i requisiti dei vettori per l’accesso agli incentivi previsti. Fa piacere però che gli stessi punti siano stati ripresi in una risoluzione presentata alla nona Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) della Camera dei Deputati, a conferma che si tratta di punti condivisibili e condivisi. Al Ddl concorrenza - conclude - presenterò un emendamento in tal senso che mi auguro trovi il più ampio appoggio da parte di tutte le forze politiche, nonché dal Governo, di fronte a questa convergente volontà del Parlamento di introdurre criteri di trasparenza e di pari condizioni di accesso dei vettori agli incentivi”. (Com)