Ucraina: Lupi (NcI), sanzioni più dure possibili e sostegno a nostre aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con Agenzia Nova venti anni di racconto puntuale, preciso, dettagliato degli avvenimenti nazionali ed internazionali" Maurizio Lupi

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- "Le immagini che ci giungono dall'Ucraina sono un colpo al cuore ed un richiamo alla nostra responsabilità. Questo è il momento della coesione, del coraggio e della fermezza, senza ambiguità, soprattutto per chi, come Noi con l'Italia, vuole il dialogo e la pace. E sappiamo che senza fermezza non avremo né dialogo né pace". Lo ha detto intervenendo in Aula, alla Camera, il presidente di Noi con l'Italia, Maurizio Lupi, che ha aggiunto: "Le sanzioni sono l'alternativa all'intervento militare per questo siamo perché siano le più dure possibili. Vanno adottate subito, con il massimo rigore, perché c'è in gioco il futuro della comunità internazionale. Al contempo abbiamo il dovere di tutelare le nostre aziende che potrebbero subirne gli effetti, con interventi di sostegno decisivi. Questa crisi, infine, cambia lo status del nostro continente e fa capire a tutti, soprattutto ai più giovani, la necessità di un'integrazione europea politica, economica e militare sempre più forte". (Rin)