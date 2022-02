Ucraina: Le Maire, durante Ecofin si parlerà anche di sanzioni complementari "per far piegare Putin"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'Ecofin informale che si tiene oggi a Parigi si discuterà della "applicazione immediata" delle sanzioni già decise alla Russia ma anche di altre "complementari e radicali che saremo pronti ad applicare per fa piegare il potere" del presidente Vladimir Putin. Lo ha detto in apertura dei lavori il ministro francese Bruno Le Maire, parlando delle sanzioni decise dopo l'attacco russo all'Ucraina. "Conto su di voi affinché vi esprimiate con tutta la libertà necessaria in questo settore", ha detto Le Maire rivolgendosi ai partecipanti.(Frp)