Tunisia: il presidente Saied traccia delle “linee rosse” nei negoziati con l’Fmi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pur ricordando che si tratta di discussioni tecniche che precedono le trattative formali che dovrebbero essere avviate nelle prossime settimane, la ministra tunisina ha affermato che le discussioni si sono svolte “con grande trasparenza, franchezza e realismo e hanno mostrato l'impegno dell'attuale governo”, riferisce l’agenzia di stampa ufficiale tunisina “Tap”. Namsia ha anche annunciato che una delegazione dell’Fmi visiterà la Tunisia nel marzo 2022 per concordare una data per l'avvio dei negoziati. Nulla, tuttavia, è emerso finora sul coinvolgimento delle parti sociali nel processo negoziale. I datori di lavoro rappresentati dall'Unione tunisina dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Utica) hanno interagito con il governo sul piano di riforma presentato all'Fmi, ma i contatti con il Sindacato generale tunisino (Ugtt) sono ancora timidi. Secondo le ultime notizie, nelle prossime settimane sono previsti incontri tra i rappresentanti del governo e il principale sindacato del Paese. La Tunisia sta attraversando una crisi economica devastante con i debiti che hanno quasi raggiunto il 100 per cento del prodotto interno lordo (Pil). Dopo la contrazione economica del 9 per cento registrata nel 2020, il tasso peggiore del Nord Africa, la crescita in Tunisia non è stata compensata dal rimbalzo del +3 per cento registrato nel 2021. Dalla rivoluzione del 2011 ad oggi, inoltre, la crescita economica della Tunisia è stata pari a zero. (segue) (Tut)