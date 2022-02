Tunisia: il presidente Saied traccia delle “linee rosse” nei negoziati con l’Fmi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale ostacolo che potrebbe mettere in imbarazzo l'esecutivo di fronte ai cittadini, che vedono il proprio potere d'acquisto diminuire di settimana in settimana è l'idea di eliminare, anche gradualmente, i sussidi. Secondo "La Presse", le riforme mirerebbero a reindirizzare gli importi dei sussidi verso le classi più povere invece di distribuirli a pioggia. Ma c'è un problema: per le classi medie, il cui potere d'acquisto ha continuato a diminuire negli ultimi anni, i sussidi ai prodotti sono diventati una necessità. Entro il 2024, la Tunisia spera di dimezzare il tasso di spesa per i sussidi. Anche la massa salariale dovrebbe scendere dal 16,4 per cento del Prodotto Interno Lordo (Pil) nel 2020 al 14,4 per cento nel 2024. Un risparmio, unito a sforzi in termini di investimenti e produzione, che permetterebbero di generare crescita, nonostante un tasso di disoccupazione endemico prossimo al 20 per cento, e rischi di disordini sociali. (Tut)