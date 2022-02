Decreto Sostegni: Calandrini (Fd'I), presentati emendamenti contro caro carburanti per sostenere autotrasportatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l’incontro presso il Mof di Fondi, Fratelli d’Italia ha presentato due emendamenti al dl Sostegni-ter per aiutare gli autotrasportatori a far fronte al caro carburanti che sta affliggendo il settore. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia nella Commissione Bilancio del Senato, Nicola Calandrini. "La prima proposta - spiega - prevede un credito d’imposta del 20 per cento sul costo di acquisto del carburante (al netto dell’Iva) per l’intero anno 2022, con i costi sostenuti da dimostrare tramite fatture d’acquisto. In un altro emendamento chiediamo l’istituzione di un contributo straordinario a compensazione dei maggiori oneri sostenuti per ogni litro di carburante acquistato nel corso del 2022. Questo contributo, sotto forma di credito di imposta, è pari al 25 per cento delle maggiori spese sostenute sulla base della differenza della media dei prezzi del carburante del primo bimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021", conclude.(Com)