Ucraina: Bolsonaro censura la condanna del vice alla Russia, solo io parlo a nome del Brasile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolsonaro, che sin qui non si è espresso direttamente sulla crisi, è tornato a riaffermare la disposizione del Paese in favore della pace. "Vogliamo la pace. Siamo andati in Russia in pace", ha detto il presidente ricordando il viaggio compiuto al Cremlino, tra le critiche anche di alcuni membri del governo, nei giorni precedenti l'entrata delle truppe russe nel Donbass. "Abbiamo stretto un contatto eccezionale con il presidente (Vladimir) Putin. E risolto la questione dei fertilizzanti", ha rimarcato Bolsonaro ricordando che la dipendenza del comparto agricolo brasiliano, cruciale per l'economia nazionale, dai prodotti russi e bielorussi. "Tutto quello che è alla nostra portata per la pace, lo faremo. Quindi chi può parlare di queste vicende si chiama Jair Messias Bolsonaro. Nessun altro", ha detto. (segue) (Brb)