Ucraina: Bolsonaro censura la condanna del vice alla Russia, solo io parlo a nome del Brasile (3)

- Nell'intervista ai media, Mourao era stato molto preciso nel condannare la posizione di Mosca, auspicando una reazione decisa a sostegno di Kiev. "Il mondo occidentale si comporta nello stesso modo in cui si è comportato nel 1938 con (Adolf) Hitler. Cerca la pacificazione, mentre Putin non rispetta la pacificazione, questa è la realtà. Quindi se non si sviluppa un'azione significativa, se le sanzioni economiche, che sono una forma intermedia di intervento, non funzionano, occorre ricorrere all'uso della forza" e garantire un "reale appoggio all'Ucraina", ha detto il vicepresidente, pur precisando di esprimere la sua "visione" e non quella del governo. "Se il mondo occidentale lascia che l'Ucraina cada per terra, poi sarà la volta della Moldavia, delle repubbliche baltiche e via dicendo, nello stesso modo in cui Hitler ha fatto alla fine degli anni 30". (segue) (Brb)