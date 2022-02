Ucraina: Bolsonaro censura la condanna del vice alla Russia, solo io parlo a nome del Brasile (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì Mourao aveva ufficializzato l'adesione al Partito Repubblicano, forza di maggioranza considerata tra le più critiche al presidente. L'attuale vice presidente aveva nei giorni scorsi annunciato di voler correre per un seggio al Senato, nelle elezioni dell'autunno prossimo, candidatura che lo esclude automaticamente dalla possibilità di ripresentarsi come numero due del presidente, fatto inedito nella storia del Braile repubblicano. Per formalizzare la scelta, aveva bisogno di presentarsi sotto le insegne di un partito. "L'arrivo del generale Hamilton Mourao rappresenta un onore per i Repubblicani e rafforza il progetto di aumento della forza politica del partito per le elezioni di ottobre", si legge in una nota della formazione politica che ancora non ha deciso su chi scommettere per la presidenza. Militare in pensione, 68 anni, Mourao era stato eletto nelle fila del conservatore Partito rinnovatore laburista brasiliano (Prtb). L'attuale vice presidente aspirerà a un seggio a Rio Grande do Sul, lo Stato nella cui capitale, Porto Alegre, è nato. (segue) (Brb)