Ucraina: Bolsonaro censura la condanna del vice alla Russia, solo io parlo a nome del Brasile (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolsonaro ha precisato che "nelle prossime ore" si riunirà con i ministri degli Esteri e della Difesa, Carlos Alberto Franca e Walter Braga Neto, per "precisare" la posizione del Brasile sul tema. I pronunciamenti ufficiali, sin qui, sono stati affidati ad altri organi di governo. In una nota, il ministero degli Esteri ha fatto sapere di seguire "con grave preoccupazione" lo sviluppo "di operazioni militari russe contro obiettivi nel territorio dell'Ucraina" e chiede un immediata sospensione del conflitto. "Il Brasile chiede l'immediata sospensione delle ostilità e l'avvio di negoziati che portino a una soluzione diplomatica della questione, basata sugli accordi di Minsk e che tenga conto dei legittimi interessi di sicurezza di tutte le parti coinvolte e della protezione della popolazione civile", riferisce una nota divulgata da Itamaraty. "Come membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, il Brasile resta impegnato in discussioni multilaterali in vista di una soluzione pacifica, in linea con la tradizione diplomatica brasiliana e nella difesa delle soluzioni guidate dalla Carta delle Nazioni unite e il diritto internazionale, in particolare i principi del non intervento, della sovranità e dell'integrità territoriale degli Stati e della risoluzione pacifica delle controversie". (segue) (Brb)