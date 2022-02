Ucraina: Bolsonaro censura la condanna del vice alla Russia, solo io parlo a nome del Brasile (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incaricato d'affari a capo dell'ambasciata dell'Ucraina in Brasile, Anatoliy Tkach, aveva invitato il governo del presidente Jair Bolosonaro a condannare l'avanzata delle truppe russe dalla regione sudorientale del Donbass. "Ci auguriamo che il governo brasiliano condanni questo attacco al nostro paese", ha riferito in una nota diffusa alla stampa, aggiungendo che l'Ucraina conta su una forte reazione della comunità internazionale contro la Russia e sull'adozione di più pesanti sanzioni economiche e diplomatiche contro il Paese. "Sì, aspettavamo già questo attacco. Stavamo facendo ogni sforzo possibile per prevenirlo, ma eravamo pronti perché accadesse in qualsiasi momento. Ora chiediamo alla comunità internazionale di unirsi nel condannare l'attacco russo per aumentare la severità delle sanzioni", ha aggiunto. (Brb)