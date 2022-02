Moldova: ministro Interno, oltre 15 mila ucraini sono entrati ieri nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 15 mila cittadini ucraini, di cui circa 3 mila recatisi poi in Romania, sono entrati ieri nel territorio della Moldova. Lo ha detto il ministro dell'Interno moldavo, Ana Revenco, in una conferenza stampa. "La fila di auto in attesa al confine per entrare in Moldova ha raggiunto i 20 chilometri. Ieri sono entrati in Moldova oltre 15 mila cittadini ucraini, di cui circa 3 mila sono passati poi in Romania Ci sono state anche 315 domande di asilo, la maggior parte delle quali di bambini accompagnati da un adulto", ha affermato Revenco. (Rob)