Repubblica Ceca: migliaia di persone si sono riunite a Praga contro l’invasione dell’Ucraina

- Migliaia di persone si sono riunite ieri sera nel centro di Praga per protestare contro l’aggressione della Federazione Russa ai danni dell’Ucraina. Lo ha reso noto l’emittente “Cesky rozhlas”. La dimostrazione ha avuto luogo in Piazza San Venceslao. Un assembramento di persone si è verificato anche davanti all’ambasciata russa nella capitale ceca. Il ministro degli Esteri di Praga, Jan Lipavsky, ha lodato stamane in conferenza stampa questa “ondata di solidarietà” verso l’Ucraina espressa dai cittadini cechi in dimostrazioni pacifiche. (Vap)