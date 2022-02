Ucraina: Fassina (Leu), prevale pragmatismo, sanzioni minimali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Consiglio europeo, come pure a Washington, "prevale finalmente il pragmatismo. Dopo aver saggiamente escluso l'intervento della Nato in territorio Ucraino, viene definito un perimetro di sanzioni circoscritto e attento a salvaguardare gli scambi commerciali, a partire dal gas. La chiusura in positivo di Wall Street ieri e l'apertura positiva oggi delle borse europee conferma la portata minimale degli interventi". Lo ha detto il deputato di Liberi e uguali, Stefano Fassina, ad "Agorà" su Rai3. "L'incertezza domina e lo scenario potrebbe rapidamente cambiare in negativo. Infatti, le decisioni di ieri non implicano che la Russia ha campo libero a Kiev o, tanto meno, oltre i confini europei dell'Ucraina. Vuol dire che si prende atto nel trionfante Occidente che, nel '89, la Storia non è finita, che il mondo non è una sterminata prateria liberal-democratica dove regna sovrano il consumatore", ha concluso.(Rin)