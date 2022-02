Trasporti: Mongelli (Faisa Cisal), sciopero inevitabile, intervenga governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta i lavoratori del trasporto pubblico locale sono costretti a bloccare il Paese per vedersi riconosciuto il sacrosanto diritto del rinnovo del contratto collettivo di lavoro. In 22 anni solo tre contratti di cui uno bloccato al 2017. È inaccettabile. Per l'evidente rischio di escalation di tensione sociale, riduzione del servizio pubblico in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate, dovute alla mancanza di risorse umane, tutte questioni messe in discussione dal mancato rinnovo del Ccnl Autoferrotranvieri - Internavigatori (Mobilità/Tpl) scaduto chiediamo l'intervento del Governo e della politica affinché questa situazione si sblocchi". Lo ha riferito il segretario generale della Faisa Cisal Mauro Mongelli. (Ren)