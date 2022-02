Ucraina: Lavrov, l'operazione russa serve a liberare gli ucraini affinché decidano il proprio futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha deciso di condurre un'operazione militare speciale in modo che gli ucraini, "liberati dall'oppressione", possano determinare liberamente il proprio futuro. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un incontro con gli omologhi delle autoproclamate repubbliche separatiste del Donbass, a Mosca. "In conformità con i nostri obblighi alleati, il presidente Vladimir Putin ha deciso di condurre un'operazione militare speciale per smilitarizzare l'Ucraina", ha sostenuto Lavrov. (Rum)