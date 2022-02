Terremoto: Mattarella arrivato a Norcia per visita a luoghi simbolo ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato da pochi minuti a Norcia dove questa mattina visiterà alcuni luoghi simbolo della ricostruzione del post terremoto del 2016. Si tratta della prima visita ufficiale fuori Roma che il presidente compie dalla rielezione. Come spiegato nei giorni scorsi, con la sua visita il presidente Mattarella vuole esprimere il sostegno, la vicinanza e la solidarietà alle popolazioni colpite dal terremoto del 2016 e riaffermare come l’obiettivo della ricostruzione sia condiviso da tutte le istituzioni. È la terza volta che il capo dello Stato si reca a Norcia, ma molte sono state le visite nei comuni, distribuiti tra Marche, Umbria e Lazio, devastati dal sisma. Il presidente Mattarella visiterà a Norcia le strutture prefabbricate e alcuni cantieri simbolo per la città, tra questi il Palazzo municipale e la Basilica di San Benedetto. Insieme a lui presenti anche il commissario straordinario alla ricostruzione, Giovanni Legnini, il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ed il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. (Rin)