Lazio: Cgil, bene approvazione legge pro donne Stem

- "L'approvazione, nei giorni scorsi, da parte del consiglio regionale del Lazio, di una legge che investe sul futuro delle giovani donne, favorendo e incentivando la promozione e la formazione nelle discipline scientifiche, le cosiddette discipline Stem (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica) ci sembra una misura importante che va nella direzione di combattere stereotipi e pregiudizi che considerano le donne meno adatte a intraprendere percorsi formativi in queste discipline". Così in una nota la Cgil di Roma e del Lazio. "Certamente - continua la nota - si tratta di un ulteriore strumento che ci auguriamo contribuirà a favorire pari opportunità non solo nell'accesso al mercato del lavoro in quei settori in cui la presenza maschile è ancora prevalente, ma a combattere e stimolare una cultura che rifiuti la divisione dei ruoli di genere, per cui riteniamo fondamentali gli incentivi per promuovere progetti a sostegno delle donne nella scienza, a partire dalla scuola primaria. Ci auguriamo inoltre che le risorse messe a disposizione per questa nuova legge, integrate con quelli nazionali ed europei dedicati, possano segnare un cambio di passo e creare vere opportunità di occupazione stabile e di qualità per le donne, anche nei settori protagonisti della transizione ecologica e digitale prevista dal Pnnr". (Com)