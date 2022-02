Ucraina: Draghi, ambasciata italiana a Kiev resta in massima allerta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata italiana a Kiev "è aperta, pienamente operativa, e mantiene i rapporti con le autorità ucraine, in coordinamento con le altre ambasciate, anche a tutela degli italiani residenti". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso dell'informativa urgente sul conflitto tra Russia e Ucraina in Aula a Montecitorio. "L’ambasciata resta in massima allerta ed è pronta a qualsiasi decisione", ha aggiunto. (Rin)