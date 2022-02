© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Europa torna la guerra e l'Italia per la prima volta non avrà un militare come segretario del Consiglio supremo di Difesa, ma un politico del Pd: Francesco Saverio Garofani. Lo ha deciso il presidente della Repubblica Mattarella. Ci guadagna il Pd, non l'Italia". Lo scrive su Twitter il senatore di Fratelli d'Italia, Giovanbattista Fazzolari. (Rin)