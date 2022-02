Ucraina: Draghi, ritorno guerra in Europa non può essere tollerato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritorno della guerra in Europa "non può essere tollerato, ma dobbiamo esser consapevoli che l'agenda della Russia è però vasta, complessa e a lungo premeditata". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso dell'informativa urgente sul conflitto tra Russia e Ucraina in Aula a Montecitorio. "Ho la sensazione di essere solo allo stadio iniziale di un profondo cambiamento nelle relazioni internazionali che ci hanno accompagnato nei più di 70 anni che sono passati dalla fine della guerra mondiale", ha aggiunto. (Rin)