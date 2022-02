Ucraina: Orban, non consentiremo a nessuno di trascinare l’Ungheria in questa guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ungheria difenderà i suoi interessi nazionali e non consentirà a nessuno di trascinarla nella guerra in Ucraina. Lo ha detto il primo ministro ungherese, Viktor Orban, in una dichiarazione pubblicata stamane sul suo profilo Facebook a proposito del vertice del Consiglio europeo di ieri sera. “Abbiamo condannato congiuntamente l’intervento militare della Russia in Ucraina e abbiamo deciso all’unanimità l’introduzione di sanzioni”, ha detto il premier. Il vertice, ha aggiunto, ha convenuto che la guerra non è la soluzione a situazioni di conflitto. Le sanzioni decise dall’Ue, ha precisato Orban, non toccano l’area dell’energia e dunque “le forniture energetiche dell’Ungheria e di altri Stati membri sono garantite”. I leader europei hanno determinato che “più denaro venga speso per la sicurezza dei Paesi limitrofi all’Ucraina, Ungheria inclusa”, e “dobbiamo spendere più denaro per la protezione del confine orientale”. (Vap)