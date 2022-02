Ucraina: Draghi, stiamo pianificando evacuazione in sicurezza in coordinamento con ambasciate Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai circa 2.000 connazionali presenti in Ucraina "è stato raccomandato di seguire le indicazioni delle Autorità locali e di valutare con estrema cautela gli spostamenti via terra dentro e fuori il Paese". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso dell'informativa urgente sul conflitto tra Russia e Ucraina in Aula a Montecitorio. "Alla luce della chiusura dello spazio aereo e della situazione critica sul terreno, stiamo pianificando in coordinamento con le principali ambasciate dell’Unione Europea un’evacuazione in condizioni di sicurezza", ha aggiunto. (Rin)