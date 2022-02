Ucraina: India, due voli in Romania per rimpatriare connazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito alla chiusura dello spazio aereo dell’Ucraina il governo indiano ha inviato due voli speciali di Air India in Romania per l’evacuazione e il rimpatrio dei connazionali che si trovano nel Paese invaso dalla Russia. A questo proposito, il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo romeno Bogdan Aurescu. I ministeri degli Esteri indiano e romeno, ha riferito Jaishankar su Twitter, “stanno collaborando per garantire l’attraversamento rapido della frontiera”. “Tempi di difficoltà: ecco a cosa servono gli amici”, ha aggiunto. Nuova Delhi ha organizzato squadre di assistenza anche in altri Paesi vicini all’Ucraina, con la collaborazione, oltre alla Romania, di Ungheria, Slovenia e Polonia. Jaishankar ha avuto colloqui telefonici anche con l’omologo ungherese Peter Szijjarto e con lo slovacco Ivan Korcok. (Inn)