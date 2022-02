Ucraina: Draghi, su sanzioni Italia in linea con altri Paesi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le sanzioni, "l’Italia è perfettamente in linea con gli altri Paesi dell’Unione europea, primi tra tutti Francia e Germania". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso dell'informativa urgente sul conflitto tra Russia e Ucraina in Aula a Montecitorio. "Le misure sono state coordinate insieme ai nostri partner del G7, con i quali condividiamo pienamente strategia e obiettivi", ha aggiunto. (Rin)