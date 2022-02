Singapore-Vietnam: oggi incontri leader, attesa firma accordi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, giunto ieri a Singapore per una visita ufficiale di tre giorni (24-26 febbraio), incontrerà oggi l’omologa della città-Stato, Halimah Yacob, e il primo ministro, Lee Hsien Loong, col quale assisterà alla firma di alcuni accordi bilaterali. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri singaporiano. Phuc, inoltre, avrà un colloquio col presidente del parlamento unicamerale, Tan Chuan-Jin, e parteciperà al Dialogo d’impresa Vietnam-Singapore. I due Paesi hanno relazioni diplomatiche dal 1973 e le hanno elevate a partnership strategica nel 2013. L’anno scorso l’interscambio commerciale è aumentato del 23,3 per cento, arrivando a 8,3 miliardi di dollari. Singapore è al secondo posto per gli investimenti esteri in Vietnam, avendo investito in 2.860 progetti per un totale di 66 miliardi di dollari. L’anno scorso la città-Stato è risultata prima con 10,7 miliardi di dollari, pari al 34,4 per cento degli investimenti affluiti in Vietnam.(Fim)