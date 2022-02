Honduras: respinta richiesta domiciliari per ex presidente Hernandez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema dell'Honduras ha respinto la richiesta di arresti domiciliari per Juan Orlando Hernandez, l'ex presidente accusato di corruzione e in attesa di estradizione per gli Usa. I magistrati, a maggioranza, non hanno accettato la richiesta della difesa secondo cui Hernandez, arrestato il 16 febbraio, avrebbe dovuto attendere la convocazione a casa per l'udienza, viste le sue condizioni di salute: l'ex presidente soffre di diabete. L'udienza per l'estradizione è stata fissata per il 16 marzo. Durante il mese di tempo concesso agli avvocati per preparare la difesa, l'ex presidente rimarrà in una cella del Comando delle operazioni speciali delle forze armate. A vigilarlo, con ben cinque anelli di sicurezza, un corpo speciale addestratosi negli Stati Uniti. Hernandez può ricevere solo visite dei suoi legali e della famiglia (la moglie è incaricata di portargli farmacie e il cibo adeguato alla sua condizione di diabetico), ma non può utilizzare il cellulare e non può abbandonare la sua stanza. La consorte, Ana Garcia, ha denunciato un "trattamento umiliante" sofferto dal marito, con "oltre 17 ore di assedio costante di 600 agenti di sicurezza, minacce e timore per la vita e la salute". (segue) (Mec)