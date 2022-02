Honduras: respinta richiesta domiciliari per ex presidente Hernandez (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'arrivo alla presidenza del paese, nel 2014, "il mio governo ha preso decisioni ed eseguito azioni che hanno portato a ridurre considerevolmente il quantitativo di droghe in arrivo verso gli Usa": dall'87 per cento delle sostanze che nel 2013 sbarcavano oltre confine "a solo il 4 per cento nel 2020", ha sottolineato Hernandez citando fonti statistiche statunitensi. L'ex presidente ha quindi riportato i principali dati del contrasto alla criminalità durante il suo governo, frutto di un'azione congiunta delle istituzioni nazionali e statunitensi: 28 boss del narcotraffico estradati e 31 consegnati spontaneamente alla giustizia Usa, oltre 41 mila chili di cocaina sequestrati tra il 2014 e il 2021, poco meno di duemila beni confiscati alla criminalità, 327 strade clandestine distrutte, 227 mila piante di coca rimosse, oltre 3 milioni di piante di marijuana bruciare, oltre settemila arresti per narcotraffico e riduzione del 90 per cento del numero di sequestri". (segue) (Mec)