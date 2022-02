Libia: ambasciate occidentali, no alla politicizzazione dell’ente petrolifero Noc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ambasciate in Libia del gruppo di Paesi P3+2 (Francia, Regno Unito e Stati Uniti, più Germania e Italia) sollecitano tutti gli attori “a rispettare l’unità, l’integrità, l’indipendenza e a preservare la natura apolitica e tecnica della National Oil Corporation (Noc)”, la compagnia petrolifera nazionale libica con sede a Tripoli. La dichiarazione congiunta delle cinque ambasciate ricorda che “il funzionamento ininterrotto delle operazioni” della Nova “va a vantaggio di tutti i libici". La nota mostra apprezzamento per “l’impegno della Noc per migliorare la trasparenza finanziaria”, mette “in guardia dai tentativi di minare” la compagnia e sottolinea “la necessità di evitare azioni che possano mettere a repentaglio la pace, la sicurezza e la stabilità della Libia”. Il sito web d’informazione libica “Al Wasat” ricorda che la National Oil Corporation ha denunciato più volte negli ultimi mesi dei presunti "tentativi di politicizzare" la compagnia, in particolare dopo che il ministro del Petrolio del Governo di unità nazionale, Mohamed Aoun, ha cercato (finora senza successo) di estromettere il presidente della Noc, Mustafa Sanallah. La stessa compagnia, inoltre, ha lamentato più volte deliberati atti di sabotaggio alle proprie strutture e la mancanza di fondi erogati da parte del governo, nonostante la Noc provveda a garantire la stragrande maggioranza delle entrate pubbliche. (Lit)