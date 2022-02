Calcio: corruzione e molestie sessuali, Fifa sospende Kenya e Zimbabwe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione internazionale delle confederazioni calcistiche (Fifa), l'organo di governo del calcio mondiale, ha sospeso il Kenya e Zimbabwe dall'organismo a causa delle presunte interferenze da parte dei governi dei rispettivi Paesi. La decisione, fa sapere la Fifa in un comunicato, è stata presa dopo che il ministero dello Sport del Kenya ha sciolto la Football Kenya Federation per presunta appropriazione indebita di fondi e ha nominato al suo posto un comitato di custodia, mentre la Zimbabwe Football Association è stata sciolta per accuse di molestie sessuali. La sospensione significa che i due Paesi non potranno prendere parte a competizioni internazionali fino a quando il provvedimento non verrà revocato. (Res)