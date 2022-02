Ucraina: fonti stampa, ufficio Zelensky annuncia disponibilità colloqui con Russia su status neutrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina è pronta per i negoziati con la Russia sulla determinazione del suo status di Paese neutrale. Lo riportano diversi media ucraini che citano il consigliere del capo dell'ufficio del presidente Volodymyr Zelensky. Tuttavia Kiev, secondo i rapporti, ha bisogno di garanzie prima di sedersi al tavolo delle trattative. Ieri lo stesso Zelensky aveva affermato di non aver paura di discutere di alcuna questione con Mosca, compreso lo status di non appartenenza di Kiev ad alleanze militari. (Kiu)