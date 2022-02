Trasporto aereo: Spagna, nel 2021 per Iag perdite per 2,9 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La holding l'International Airlines Group (Iag) che comprende Iberia, British Airways , Vueling e Aer Lingus, nel 2021 ha registrato perdite per 2,9 miliardi di euro, il 57,7 per cento in meno rispetto ai 6,9 miliardi di euro dell'anno precedente. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", è quanto comunicato dalla holding alla Commissione nazionale spagnola del mercato dei titoli (Cnmv). I ricavi totali si sono attestati a 8,4 miliardi di euro (+8,3 per cento rispetto al 2020). In un comunicato, Iag si è detta "fiduciosa" che sia in corso una "forte ripresa" grazie ad un "significativo aumento" delle prenotazioni non appena le restrizioni di viaggio saranno rimosse. Allo stesso tempo, Iag ha assicurato che sta monitorando "da vicino" i recenti sviluppi geopolitici in Ucraina al fine di gestire qualsiasi "potenziale impatto". (Spm)